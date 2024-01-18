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    Дубль Кагарлицкого помог «Ак Барсу» разгромить «Ладу»

    «Ак Барс» — «Лада»: счет матча 5:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Лада
    Казанский «Ак Барс» одержал убедительную победу над тольяттинской «Ладой» со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Дмитрий Кагарлицкий
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    Дмитрий Кагарлицкий

    Дубль в составе хозяев оформил Дмитрий Кагарлицкий, также забивали Никита Дыняк, Артем Лукоянов, Митчелл Миллер.

    У тольяттинцев единственную шайбу забросил Алексей Волгин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Лада» (Тольятти) — 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)
    Голы: Дыняк — 4 (Кателевский, Войнов), 30:08 — 1:0. Волгин — 2 (Шумаков, Семин), 30:33 — 1:1. Лукоянов — 7 (Дыняк, Кателевский), 32:40 — 2:1. Кагарлицкий — 12 (бол., Галиев, Шипачев), 39:19 — 3:1. Миллер — 1 (бол., Билялов, Шипачев), 40:44 — 4:1. Кагарлицкий — 13 (бол., Шипачев, Радулов), 44:04 — 5:1Вратари: Билялов — Трушков (Овчарик, 57:24)Броски: 38 (12+17+9) — 22 (6+7+9)Штраф: 10 — 8

    После этого матча у «Ак Барса» стало 62 очка, он идет на шестом месте на «Востоке». «Лада» (63) располагается строчкой выше.

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