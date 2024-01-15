ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Магомед АнкалаевАнкалаев деклассировал Уокера, Миллер задушил Бенитеза. Обзор карда UFC Vegas 84
  • 11:58
    • Хачанов победил Альтмайера на старте Australian Open
  • 15:25
    • КХЛ назвала лучших игроков недели
  • 15:00
    • Тюкавин мог перейти в клуб Серии А
  • 14:08
    • Стало известно, кто возглавит «Рому» в случае увольнения Моуринью
  • 13:18
    • Мирра Андреева выиграла дебютный матч на Australian Open
    Все новости спорта

    КХЛ назвала лучших игроков недели

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Лада Динамо
    КХЛ определила лучших игроков 18-й игровой недели в регулярном чемпионате.

    Седрик Пакетт
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Седрик Пакетт

    Лучшим вратарем впервые в карьере признан Павел Хомченко («Авангард»), одержавший три победы в трех матчах недели. По его воротам было нанесено 113 бросков, из которых он отразил 96,46%. Коэффициент надежности составил 1,33.

    Максим Березин из «Лады» во второй раз в карьере признан лучшим защитником недели. 32-летний хоккеист набрал 3 (1+2) очка в двух матчах и забросил победную шайбу в овертайме игры с «Автомобилистом».

  • «Динамо» Москва — лидер Запада, ЦСКА опустился на седьмое место, а «Спартак» проводит худший отрезок в сезоне
  • КХЛ 2023/24: обзор 18-й игровой недели
  • Сегодня

    • Лучшим нападающим впервые в карьере стал Седрик Пакетт из московского «Динамо», набравший 6 (5+1) очков в трех матчах недели. В матче с «Торпедо» канадец сделал хет-трик.

    Все прогнозы на КХЛ

    Лучшим новичком во второй раз в карьере признан вратарь московского «Динамо» Максим Моторыгин, одержавший три победы в трех матчах недели. По воротам Моторыгина было нанесено 73 броска, из которых он отразил 94,52%. Коэффициент надежности составил 1,45.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Автомобилист» достойно встретит на своем льду ЦСКА
  • «Автомобилист» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • «Питтсбург» будет бороться с «Сиэтлом» за очки?
  • «Питтсбург» — «Сиэтл». Прогноз и ставки
  • 2.84
    •
  • Долгожданная виктория Камеруна?
  • Камерун — Гвинея. Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.43
  • Экспресс дня 15 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Автомобилист — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.84
  • Прогноз на матч Питтсбург — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Камерун — Гвинея
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Барыс — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Аталанта — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Таиланд — Кыргызстан
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ювентус — Сассуоло
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Атлетик — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие