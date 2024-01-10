Тамбиев: Все понравилось, кроме счета и реализации моментов

Главный тренерподвел итог матча против(1:2).

«Все понравилось, кроме счета, кроме реализации моментов. По такой игре мне не в чем упрекнуть хоккеистов, они боролись до конца и заслужили этот гол в концовке. Немножко удача отворачивается, немножко хладнокровия не хватает. А так доволен командой. Выпустили защитника Никитина, потому что это тот игрок, который умеет обращаться с шайбой, нам нужно было добавить в игре на синей линии. Он помог нам в доставке шайбы до вратаря, это праворукий защитник с резким броском, плюс свежий. Ситуация требовала того, что нам нужно было что-то усилить на синей линии. Шулак болеет, а у нас не так много защитников, которые могут доставить шайбу до вратаря», — цитирует Тамбиева «Чемпионат».

«Адмирал» проиграл шестой матч кряду. Клуб идет на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 39 очков в 48 матчах.

«Авангард» (67) находится на второй строчке.