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    Курбатов: Товарищеский матч сборных России и Словакии в текущем сезоне невозможен

    Хоккей Евротур Сборная России Сборная Словакии
    Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов прокомментировал информацию о возможном проведении товарищеского матча со сборной Словакии.

    Сборная России
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    Сборная России

    «Мы всегда рады сыграть с соперником высокого уровня. Федерация хоккея России на связи со словацкой федерацией. В этом сезоне календарь их национальной сборной перед чемпионатом мира уже сформирован, нет бюджета на дальние поездки. Перед следующим сезоном мы продолжим диалог», — приводит слова Курбатова «Спорт-Экспресс».

    Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Чехии. Словаки сыграют на групповом этапе со сборными США, Германии, Швеции, Латвии, Франции, Казахстана, Польши.

    Напомним, сборная России отстранена от участия в международных турнирах.

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