Курбатов: Товарищеский матч сборных России и Словакии в текущем сезоне невозможен

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР)прокомментировал информацию о возможном проведении товарищеского матча со сборной Словакии.

«Мы всегда рады сыграть с соперником высокого уровня. Федерация хоккея России на связи со словацкой федерацией. В этом сезоне календарь их национальной сборной перед чемпионатом мира уже сформирован, нет бюджета на дальние поездки. Перед следующим сезоном мы продолжим диалог», — приводит слова Курбатова «Спорт-Экспресс».

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Чехии. Словаки сыграют на групповом этапе со сборными США, Германии, Швеции, Латвии, Франции, Казахстана, Польши.

Напомним, сборная России отстранена от участия в международных турнирах.