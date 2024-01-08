НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Лос-Анджелес», «Чикаго» победил «Калгари», «Анахайм» — «Детройт»

«Вашингтон» — «Лос-Анджелес» — 4:3
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес» — 4:3 (0:0, 2:2, 2:1)
Голы: Дауд — 6 (Обе-Кубель, Карлсон), 24:22 — 1:0. Кемпе — 15 (бол., Даути, Копитар), 27:12 — 1:1. Фиала — 9 (Дано, Андерсон), 33:02 — 1:2. Строум — 15 (Овечкин, Пачиоретти), 35:35 — 2:2. Фиала — 10 (бол., Байфилд), 41:01 — 2:3. Обе-Кубель — 4 (Дауд), 48:36 — 3:3. Карлсон — 3 (Маленстин, Обе-Кубель), 59:07 — 4:3Вратари: Кемпер — Тэлбот (59:13)Штраф: 6 — 2Броски: 34 (12+11+11) — 41 (11+18+12)
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес» — 4:3
«Чикаго» — «Калгари» — 4:3
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Калгари» — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
Голы: Блэкуэлл — 2 (Тинорди, Мерфи), 4:32 — 1:0. Кадри — 12 (Хэнифин, Поспишил), 13:12 — 1:1. Манджапане — 8 (бол., Юбердо, Уигар), 23:26 — 1:2. Курашев — 8 (Дикинсон, Власик), 32:09 — 2:2. Зайцев — 2 (Блэкуэлл, Тинорди), 34:49 — 3:2. Блэкуэлл — 3 (бол., Сэнфорд, Зайцев), 54:37 — 4:2. Кадри — 13 (Юбердо, Андерссон), 55:19 — 4:3Вратари: Мразек — Владарж (57:45 — 59:01, 59:08)Штраф: 6 — 6Броски: 20 (5+12+3) — 31 (7+14+10)
«Чикаго» — «Калгари» — 4:3
«Аризона» — «Виннипег» — 2:6
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Виннипег» — 2:6 (0:1, 1:2, 1:3)
Голы: Наместников — 5, 17:16 — 0:1. Элерс — 14 (Самберг, Шмидт), 23:53 — 0:2. Шмальц — 12 (Келлер, Дермотт), 28:10 — 1:2. Перфетти — 12, 34:04 — 1:3. Шайфли — 13 (Элерс), 45:11 — 1:4. Гюнтер — 1, 52:33 — 2:4. Шайфли — 14 (п.в., Виларди), 58:08 — 2:5. Лаури — 8 (Нидеррайтер, Эпплтон), 59:11 — 2:6Вратари: Веймелка (57:37 — 58:08) — Хеллибак (33:31 — 34:04)Штраф: 13 — 9Броски: 17 (4+5+8) — 36 (14+12+10)
«Аризона» — «Виннипег» — 2:6
«Анахайм» — «Детройт» — 2:3
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Детройт» — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Голы: Зеграс — 3 (Терри, Хенрик), 0:20 — 1:0. Ларкин — 14 (бол., Перрон, Гостисбеер), 11:10 — 1:1. Велено — 8 (Копп, Чиаро), 22:20 — 1:2. Зеграс — 4 (Фаулер, Драйсдейл), 43:55 — 2:2. Расмуссен — 9 (Зайдер, Раймонд), 58:53 — 2:3Вратари: Достал (59:06) — ЛионШтраф: 10 — 8Броски: 31 (9+16+6) — 28 (8+9+11)
«Анахайм» — «Детройт» — 2:3