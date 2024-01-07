Ротенберг: Будем оттачивать детали, потренируем реализацию, вернемся сильнее

Главный тренер санкт-петербургскогопрокомментировал поражение от(1:2 ОТ).

«Игра складывалась по сценарию предыдущей. Мы полностью доминировали. Где-то свежести не хватило для реализации, надо забивать самим. Забили хороший гол, второй забили — отменили. Сами допустили ошибку, закрыли своего вратаря. Овертайм проходил под нашим контролем. К ребятам нет никаких вопросов, выполнили установку, играли с преимуществом. Будем сильнее, все всё видят, рады, что много болельщиков, что народ с нами. Будем оттачивать детали, потренируем реализацию, вернёмся сильнее.

Серебряков всегда играет на пределе, даём ему сейчас возможность восстановиться, чтобы не рисковать перед важнейшими играми в сезоне. Плюс дали возможность Паше Мойсевичу поиграть, нам все нужны. Хорошо, что у нас есть запас прочности, есть броня у команды», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

«Металлург» лидирует в таблице Восточной конференции КХЛ с 68 очками в 49 матчах. СКА идет на четвертой строчке Запада с 64 очками в 48 играх.