Никитин: В первом периоде втягивались, второй провели хорошо и, думаю, за счет этого выиграли

Главный тренерподвел итог матча против(3:1).

«Разная получилась игра. В первом периоде втягивались, второй провели хорошо и, думаю, за счет этого выиграли. В третьем Даниил Исаев нам помог. По московскому времени у нас достаточно ранняя игра, мы втягивались. Я бы не сказал, что в первом периоде плохо играли — недостаточно плотно, что позволяло "Трактору" шайбу контролировать. Есть определенные правила игры во вторых периодах, парни их придерживались и забили хорошие голы.

"Локомотив" не гонится за атакующим хоккеем? Не знаю, как другие клубы, но мы играем в тот хоккей, в который мы верим. Что касается этих разговоров, то вообще не обращаем на них внимание. Мы уверены в себе.

Хотели бы встретиться с "Трактором" во втором круге плей-офф? Мы бы хотели пройти первый раунд сначала. Курочка по зернышку клюет. Мы так далеко не заглядываем. В этом году все соперники будут серьёзные на любом этапе. Мечтать не вредно, но мы не мечтатели, мы целенаправленно идём к своей цели», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

«Локомотив» теперь лидирует на «Западе» с 68 очками. «Трактор» идет шестым на «Востоке» с 57 очками.