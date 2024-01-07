Козлов: Хороший, целостный матч с первой и до последней минуты

Главный тренерподвел итог матча против(5:3).

«Хороший, целостный матч с первой и до последней минуты. Ребята — молодцы, не сбивались на индивидуальные действия, продолжали чётко играть на команду, работали, двигали ногами. Как нажали на педаль газа, так и продолжали действовать всю игру — это хороший, позитивный момент.

Не было ли желания дать задание ребятам наказать ЛаБейта после драки с Башкировым? Там были эмоции! Конечно, неприятно, когда ты попадаешь под такой силовой приём. Нужно отдать должное Башкирову, который не растерялся, не струсил, а принял удар, принял бой — это показывает, что у нашей команды есть характер.

Почему не играл Алалыкин? Мы дали Данилу сейчас отдохнуть, подготовиться к будущим играм. У него были травмы. После последнего повреждения это первая для него пауза. Зная, что ему сейчас тяжело по движению, я посчитал, что сейчас для него будет хорошая возможность вздохнуть, подготовиться к следующим матчам и продолжить играть так, как он умеет», — приводит слова Козлова официальный сайт КХЛ.

Команда Виктора Козлова идет второй на «Востоке» с 63 очками. «Барыс» (39) — 11-й.