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    Овечкин сравнялся с Горди Хоу по очкам в большинстве

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Сегодня, 4 января, «Вашингтон» дома уступил «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    Столичный клуб потерпел поражение со счетом 3:6 (1:2, 2:2, 0:2).

    У «Вашингтона» две голевые передачи сделал российский форвард Александр Овечкин. Теперь у нападающего 564 очка, набранных при игре в большинстве.

    По этому показателю Овечкин догнал Горди Хоу и занял пятое место в списке крайних нападающих лиги.

    Больше Александра очков в большинстве набрали лишь четыре крайних нападающих: Дэйв Андрейчук (567), Марк Рекки (569), Теэму Селянне (588) и Яромир Ягр (610).

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    В текущем сезоне 38-летний Овечкин провел 36 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, записав в актив 24 (8+16) очка.

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