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    Ларионов о победе «Торпедо»: Не самая яркая победа, но два очка есть два очка

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Куньлунь Ред Стар
    Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (3:2 ОТ).

    Игорь Ларионов
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    Игорь Ларионов

    «По матчу — соперника с хорошей игрой. Мы понимали, что это команда, которая играет полным составом — у них все игроки находятся в обойме, и они по-прежнему цепляются за шанс дотянуться до восьмёрки. Потому что пока ещё есть время, есть игры, и эти ребята будут цепляться до конца.

    Лёгкой игры мы не ожидали. В то же время наших ребят за усилия — с победой. Непростая победа. Может быть, не самая яркая, но два очка есть два очка», — приводит слова Ларионова официальный сайт «Торпедо».

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    • После победы над «Куньлунем» «Торпедо» занимает 5-е место в таблице Запада с 59-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Ларионова сыграют против минского «Динамо» 7-го января.

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