Ларионов о победе «Торпедо»: Не самая яркая победа, но два очка есть два очка

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(3:2 ОТ).

«По матчу — соперника с хорошей игрой. Мы понимали, что это команда, которая играет полным составом — у них все игроки находятся в обойме, и они по-прежнему цепляются за шанс дотянуться до восьмёрки. Потому что пока ещё есть время, есть игры, и эти ребята будут цепляться до конца.

Лёгкой игры мы не ожидали. В то же время наших ребят за усилия — с победой. Непростая победа. Может быть, не самая яркая, но два очка есть два очка», — приводит слова Ларионова официальный сайт «Торпедо».

После победы над «Куньлунем» «Торпедо» занимает 5-е место в таблице Запада с 59-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Ларионова сыграют против минского «Динамо» 7-го января.