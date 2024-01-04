«Торпедо» — «Куньлунь»: счет матча 3:2 ОТ, обзор голов

Деннис Ян Фото: globallookpress.com
Дублем в команда Игоря Ларионова отметился американский нападающий Деннис Ян.
За китайский клуб шайбы забрасывали Нолан Мойле и Кайл Вуд.
Решающий гол в овертайме на счету Максима Летунова.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
Голы: Мойл — 4 (Кэмпбелл, П. Фу), 14:10 — 0:1. Ян — 8 (Летунов), 27:05 — 1:1. Вуд — 7 (бол., Йип, С. Фу), 36:57 — 1:2. Ян — 9 (бол., Ларионов, Гончарук), 50:26 — 2:2. Летунов — 21 (Бокун, Кульбаков), 61:40 — 3:2Вратари: Кульбаков — Дж. СмитБроски: 42 (10+11+18+3) — 29 (9+11+8+1)Штраф: 8 — 8
«Торпедо» идет пятым на «Западе» с 59 очками. «Куньлунь» (36) — 10-й.