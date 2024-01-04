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    • «Торпедо» смог сломить сопротивление «Куньлуня» лишь в овертайме
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    «Торпедо» смог сломить сопротивление «Куньлуня» лишь в овертайме

    «Торпедо» — «Куньлунь»: счет матча 3:2 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Куньлунь Ред Стар
    В матче регулярного чемпионата КХЛ нижегородское «Торпедо» только в овертайме смогло победить «Куньлунь». Основное время завершилось со счетом 2:2.

    Деннис Ян
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    Деннис Ян

    Дублем в команда Игоря Ларионова отметился американский нападающий Деннис Ян.

    За китайский клуб шайбы забрасывали Нолан Мойле и Кайл Вуд.

    Решающий гол в овертайме на счету Максима Летунова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Мойл — 4 (Кэмпбелл, П. Фу), 14:10 — 0:1. Ян — 8 (Летунов), 27:05 — 1:1. Вуд — 7 (бол., Йип, С. Фу), 36:57 — 1:2. Ян — 9 (бол., Ларионов, Гончарук), 50:26 — 2:2. Летунов — 21 (Бокун, Кульбаков), 61:40 — 3:2Вратари: Кульбаков — Дж. СмитБроски: 42 (10+11+18+3) — 29 (9+11+8+1)Штраф: 8 — 8

    «Торпедо» идет пятым на «Западе» с 59 очками. «Куньлунь» (36) — 10-й.

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