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    Игнатьев о поражении «Куньлуня»: Это не тот матч, когда может быть радость от одного очка

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Куньлунь Ред Стар Торпедо
    Главный тренер «Куньлуня» Виктор Игнатьев высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (2:3 ОТ).

    Виктор Игнатьев — главный тренер «Куньлуня»
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    Виктор Игнатьев — главный тренер «Куньлуня»

    «Мне не нравится против "Торпедо" играть, мне нравится на его игру смотреть по телевизору. Нельзя удерживать победу, её надо заслужить. На везение полагаться нельзя. Либо можешь, либо нет.

    Это не тот матч, когда может быть радость от одного очка. Как в том анекдоте: были варианты», — цитирует Игнатьева пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

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    • После поражения от «Торпедо» «Куньлунь» занимает 10-е место в Западной конференции с 36-ю очками в активе. В следующем матче «драконы» сыграют против московского «Динамо» 6-го января.

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