Игнатьев о поражении «Куньлуня»: Это не тот матч, когда может быть радость от одного очка

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(2:3 ОТ).

«Мне не нравится против "Торпедо" играть, мне нравится на его игру смотреть по телевизору. Нельзя удерживать победу, её надо заслужить. На везение полагаться нельзя. Либо можешь, либо нет.

Это не тот матч, когда может быть радость от одного очка. Как в том анекдоте: были варианты», — цитирует Игнатьева пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

После поражения от «Торпедо» «Куньлунь» занимает 10-е место в Западной конференции с 36-ю очками в активе. В следующем матче «драконы» сыграют против московского «Динамо» 6-го января.