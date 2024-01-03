Алексей Заварухин: Все было в наших руках, будем разбираться, что произошло

Главный тренерподвел итог матча против(3:4).

«Первый период классно действовали, создавали хорошие моменты, пропустили ненужный гол. Второй период, пусть был проигран, были хорошие моменты, где могли перевернуть игру и не доводить до такого счёта. Все было в наших руках, будем разбираться, что произошло.

Не хотели взять тайм-аут при счёте 3:3? Здесь третий гол пропустили, ничего страшного, можно было играть. Мы могли до третьего гола ещё забить, даже играя в меньшинстве, при счёте 4:1 соперник бы просто встал.

Лидеры играли в одиночку? Не согласен, они должны забивать, были хорошие моменты при игре "5 на 3", должны были выжимать максимум.

Переиграл ли Николая Николаевича в первом периоде тактически? Счёт на табло. В первом периоде у соперника, кроме большинства, практически не было шансов», — цитирует Заварухина пресс-служба КХЛ.

«Автомобилист» занимает пятое место в Восточной конференции — 57 очков. «Трактор» находится на шестой строчке — 55 очков.