НХЛ. «Вашингтон» победил «Питтсбург», «Миннесота» уступила «Калгари»

«Коламбус» — «Бостон» — 1:4
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Бостон» — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
Голы: Шаттенкирк — 5 (Грызлик, Койл), 22:12 — 0:1. Джонсон — 6 (Проворов, Воронков), 24:06 — 1:1. ван Римсдайк — 7 (бол., Дебраск, Линдхольм), 33:07 — 1:2. Хейнен — 5 (ван Римсдайк), 47:29 — 1:3. Фредерик — 10 (ван Римсдайк), 55:54 — 1:4Вратари: Мартин — УльмаркШтраф: 8 — 4Броски: 27 (12+3+12) — 27 (5+13+9)
«Питтсбург» — «Вашингтон» — 3:4
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Вашингтон» — 3:4 (1:4, 2:0, 0:0)
Голы: Уилсон — 11 (Сандин, Бир), 0:55 — 0:1. Маленстин — 4 (Дауд), 11:16 — 0:2. Фехервари — 2 (Строум, Лапьер), 13:02 — 0:3. Овечкин — 8 (бол., Сандин, Манта), 19:18 — 0:4. Ракелль — 3 (Карлссон, Жозеф), 19:56 — 1:4. Кросби — 21 (бол., Гюнцель, Малкин), 29:11 — 2:4. Гюнцель — 17 (Кросби, Ракелль), 38:54 — 3:4Вратари: Джерри (Неделькович, 13:02, 57:51 — 58:38, 58:41) — КемперШтраф: 4 — 6Броски: 36 (6+16+14) — 22 (11+8+3)
«Рейнджерс» — «Каролина» — 1:6
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Каролина» — 1:6 (0:2, 1:1, 0:3)
Голы: Друри — 6 (бол., Ноесен, Шей), 1:49 — 0:1. Свечников — 7 (бол., Ахо, Бернс), 19:29 — 0:2. Крайдер — 19 (Труба, Панарин), 24:30 — 1:2. Мартинук — 2 (Стаал), 26:32 — 1:3. Чатфилд — 4 (Друри, Нечас), 41:33 — 1:4. Свечников — 8 (Шей), 42:56 — 1:5. Бантинг — 9 (Лемье, Шей), 55:49 — 1:6Вратари: Шестеркин — КочетковШтраф: 8 — 6Броски: 29 (12+10+7) — 27 (9+5+13)
«Виннипег» — «Тампа-Бэй» — 4:2
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Тампа-Бэй» — 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)
Голы: Стэмкос — 16 (бол., Хедман, Кучеров), 6:18 — 0:1. Пионк — 3 (Диллон, Бэррон), 24:44 — 1:1. Иафалло — 7 (Перфетти, Наместников), 29:13 — 2:1. Элерс — 12 (Наместников), 55:13 — 3:1. Бэррон — 7 (п.в., Тонинато, Наместников), 57:53 — 4:1. Кучеров — 27 (бол., Хедман, Пойнт), 59:23 — 4:2.Вратари: Хеллибак — Василевский (57:35 — 57:53, 58:34 — 59:23)Штраф: 6 — 6Броски: 27 (7+8+12) — 34 (11+14+9)
«Даллас» — «Монреаль» — 3:4
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Монреаль» — 3:4 (1:2, 0:1, 2:1)
Голы: Бенн — 7 (Джонстон), 0:11 — 1:0. Сузуки — 12 (Слафковски, Харрис), 4:14 — 1:1. Гуле — 3 (Ковачевич, Пеццетта), 9:46 — 1:2. Харрис — 1, 26:54 — 1:3. Кофилд — 11 (бол., Монахэн, Сузуки), 46:45 — 1:4. Джонстон — 10 (Дадонов, Марчмент), 56:12 — 2:4. Робертсон — 12 (Дюшен, Марчмент), 58:00 — 3:4Вратари: Уэджвуд (55:43 — 56:12, 56:27 — 57:32, 57:42 — 58:00, 58:07) — МонтембоШтраф: 6 — 2Броски: 34 (5+13+16) — 18 (6+5+7)
«Миннесота» — «Калгари» — 1:3
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Калгари» — 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
Голы: Манджапане — 7 (Андерссон, Уигар), 11:40 — 0:1. Юбердо — 6 (Линдхольм, Шарангович), 19:36 — 0:2. Марун — 4 (Петан, Росси), 29:28 — 1:2. Коулмэн — 14 (п.в., Баклунд, Уигар), 59:03 — 1:3Вратари: Флери (58:36 — 59:03) — Маркстрем (37:49 — 38:23)Штраф: 4 — 8Броски: 29 (7+5+17) — 33 (13+10+10)
«Нэшвилл» — «Чикаго» — 3:0
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Чикаго» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Голы: Нюквист — 9 (бол., Йоси, О`Райлли), 5:16 — 1:0. О`Райлли — 15 (бол., Форсберг, Нюквист), 55:23 — 2:0. Евангелиста — 6 (п.в., Шенн), 59:27 — 3:0Вратари: Сарос — Содерблум (58:38 — 59:27)Штраф: 11 — 13Броски: 36 (16+9+11) — 21 (5+8+8)
«Аризона» — «Флорида» — 1:4
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Флорида» — 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)
Голы: Верхэге — 19, 10:46 — 0:1. Керфут — 5 (мен., Крауз), 43:17 — 1:1. Райнхарт — 24 (бол., Барков, Верхэге), 47:56 — 1:2. Ткачак — 6, 48:38 — 1:3. Форслинг — 5 (п.в.), 57:39 — 1:4Вратари: Веймелка (57:23 — 57:39) — БобровскийШтраф: 40 — 23Броски: 22 (15+3+4) — 38 (14+9+15)
«Колорадо» — «Айлендерс» — 5:4 ОТ
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Айлендерс» — 5:4 ОТ (1:2, 2:2, 1:0, 1:0)
Голы: Энгвалль — 5 (Нельсон), 5:39 — 0:1. Тэйвз — 6 (О`Коннор, Макар), 6:11 — 1:1. Нельсон — 16 (бол., Добсон, Сорокин), 19:28 — 1:2. Хольмстрем — 11 (Клаттербак), 21:09 — 1:3. Ничушкин — 18 (Жирар, Друэн), 24:18 — 2:3. Друэн — 6 (Рантанен, Маккиннон), 28:24 — 3:3. Романов — 3 (Барзал), 30:18 — 3:4. Ничушкин — 19 (бол., Маккиннон, Макар), 52:21 — 4:4. Маккиннон — 20 (бол., Макар, Рантанен), 60:32 — 5:4Вратари: Георгиев — Варламов (Сорокин, 14:52)Штраф: 6 — 10Броски: 39 (16+10+12+1) — 22 (8+9+5+0)
«Эдмонтон» — «Филадельфия» — 5:2
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Филадельфия» — 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)
Голы: Макдэвид — 14 (Нюджент-Хопкинс, Дешарне), 15:55 — 1:0. Хаймэн — 23 (Макдэвид, Драйзайтль), 28:12 — 2:0. Конекны — 18 (Фараби, Кутюрье), 31:10 — 2:1. Стаал — 1 (Конекны, Фараби), 37:00 — 2:2. Нюджент-Хопкинс — 10 (бол., Макдэвид, Хаймэн), 39:05 — 3:2. Драйзайтль — 17 (Макдэвид, Сиси), 41:27 — 4:2. Нюджент-Хопкинс — 11 (Макдэвид, Хаймэн), 51:19 — 5:2Вратари: Скиннер (40:49 — 41:27) — ХартШтраф: 10 — 8Броски: 36 (13+11+12) — 37 (11+14+12)
«Ванкувер» — «Оттава» — 6:3
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Оттава» — 6:3 (5:0, 0:1, 1:2)
Голы: Коул — 1 (Джулсен, Михеев), 2:14 — 1:0. Сутер — 7 (Лафферти, Майерс), 12:39 — 2:0. Петтерссон — 14 (Сутер), 16:34 — 3:0. Миллер — 16 (Задоров, Босер), 16:58 — 4:0. Петтерссон — 15 (бол., Миллер, Хьюз), 17:53 — 5:0. Жиру — 10 (Ткачак, Сандерсон), 21:31 — 5:1. Тарасенко — 7 (Жиру, Штюцле), 40:37 — 5:2. Тарасенко — 8 (Батерсон, Шабо), 57:29 — 5:3. Сутер — 8, 57:42 — 6:3Вратари: Демко — Форсберг (Корписало, 16:58, 57:10 — 57:29)Штраф: 2 — 12Броски: 26 (15+6+5) — 38 (9+12+17)
«Лос-Анджелес» — «Торонто» — 0:3
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Торонто» — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Голы: Нюландер — 18 (Бертуцци, Таварес), 25:13 — 0:1. Ярнкрок — 9 (Бертуцци, Доми), 28:14 — 0:2. Нюландер — 19 (п.в.), 59:00 — 0:3Вратари: Тэлбот (56:41 — 59:00) — ДжонсШтраф: 13 — 11Броски: 31 (6+13+12) — 29 (11+11+7)
«Сан-Хосе» — «Детройт» — 3:5
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Детройт» — 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)
Голы: Спронг — 10 (бол., Раймонд, Гостисбеер), 6:11 — 0:1. Зеттерлунд — 11 (Гранлунд, Хоффман), 16:50 — 1:1. Комфер — 9 (Холл, Мяяття), 26:07 — 1:2. Бэйли — 2 (Ферраро), 38:54 — 2:2. Барабанов — 2 (Ферраро, Эмберсон), 49:24 — 3:2. Перрон — 8 (бол., Спронг, Раймонд), 50:55 — 3:3. Перрон — 9 (Раймонд), 58:30 — 3:4. Расмуссен — 8 (п.в.), 59:54 — 3:5Вратари: Кяхкенен (58:57 — 59:12, 59:22 — 59:54) — ЛионШтраф: 10 — 6Броски: 27 (11+8+8) — 31 (8+14+9)