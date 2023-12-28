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    «Барыс» одержал разгромную победу над «Авангардом»

    «Барыс» — «Авангард»: счет матча 5:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Авангард
    В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» на своем льду уверенно переиграл омский «Авангард» со счетом 5:1, дав им забросить лишь один раз.

    «Барыс»
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    «Барыс»

    В составе хозяев отличились Даниил Апальков, Кирилл Савицкий, Энтони Камара, Алихан Омирбеков, Давид Скленичка.

    Единственную шайбу в составе омичей забросил Михаил Гуляев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Астана) — «Авангард» (Омск) — 5:1 (1:0, 0:0, 4:1)
    Голы: Апальков — 3 (Оберг), 11:47 — 1:0. Савицкий — 9 (бол., Скленичка, Оберг), 41:07 — 2:0. Камара — 9 (Червены, Бекетаев), 43:27 — 3:0. Омирбеков — 3 (Асетов, Хенкель), 45:40 — 4:0. Скленичка — 5 (мен., п.в.), 48:09 — 5:0. Гуляев — 3 (Беляев, Филатьев), 56:45 — 5:1Вратари: Паскуале — Хомченко (47:11 — 48:09)Броски: 33 (9+10+14) — 31 (7+12+12)Штраф: 8 — 8

    «Барыс» продолжает идти последним на «Востоке» с 35 очками. «Авангард» занимает второе место с 59 очками.

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