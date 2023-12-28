«Барыс» — «Авангард»: счет матча 5:1, обзор голов

Топ-6 случаев в истории НХЛ, когда фанаты, ожидая подписание суперзвезды, были обмануты

Хоккейный сезон в разгаре, а спортивные фанаты Торонто снова грустят. Но в кои-то веки это не вина «Мэйпл Лифс»