Словакия U20 — Швейцария U20: счет матча 3:0, обзор гола

одержала вторую победу подряд на молодежном чемпионате мира, обыграв(1:0).

Первый гол в этом матче забил Самуэль Гонзек уже на 8-й минуте 1-го периода. Уже за минуту и 41 секунду до конца 3-го периода Петер Репчик забросил шайбу в пустые ворота. Также, за 48 секунд до конца Сервач Петровский отличился голом — 3:0.

После этой встречи Словакия U20 занимает 1-е место в группе В на молодежном чемпионате мире с 6-ю очками в активе. Швейцария U20 на 3-й позиции без набранных баллов.

Молодежный чемпионат мира. Группа В. Словакия U20 — Швейцария U20 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). Голы: Гонзек — 2 (Репчик), 08:33 — 1:0. Репчик — 2 (ПВ. Мешар, Штрбак), 58:19 — 2:0. Петровский — 3 (ПВ.), 59:12 — 3:0Вратари: Гаян — БельериБроски: 20 (6+7+7) — 36 (14+11+11)Штраф: 10 — 2

В следующем матче Словакия U20 сыграет против молодежной сборной Норвегии 29-го декабря. Швейцария U20 встретится с молодежкой США 28-го числа.