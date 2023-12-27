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    Словакия U20 обыграла молодежку Швейцарии на МЧМ-2024

    Словакия U20 — Швейцария U20: счет матча 3:0, обзор гола

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная Словакии Сборная Швейцарии
    Словакия U20 одержала вторую победу подряд на молодежном чемпионате мира, обыграв Швейцарию U20 (1:0).

    Словакия U20
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    Словакия U20

    Первый гол в этом матче забил Самуэль Гонзек уже на 8-й минуте 1-го периода. Уже за минуту и 41 секунду до конца 3-го периода Петер Репчик забросил шайбу в пустые ворота. Также, за 48 секунд до конца Сервач Петровский отличился голом — 3:0.

    После этой встречи Словакия U20 занимает 1-е место в группе В на молодежном чемпионате мире с 6-ю очками в активе. Швейцария U20 на 3-й позиции без набранных баллов.

    Молодежный чемпионат мира. Группа В.
    Словакия U20 — Швейцария U20 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).
    Голы: Гонзек — 2 (Репчик), 08:33 — 1:0. Репчик — 2 (ПВ. Мешар, Штрбак), 58:19 — 2:0. Петровский — 3 (ПВ.), 59:12 — 3:0Вратари: Гаян — БельериБроски: 20 (6+7+7) — 36 (14+11+11)Штраф: 10 — 2

    В следующем матче Словакия U20 сыграет против молодежной сборной Норвегии 29-го декабря. Швейцария U20 встретится с молодежкой США 28-го числа.

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