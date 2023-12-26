«Лада» — «Металлург»: счет матча 5:1, обзор голов

Автор дубля Иван Романов Фото: hclada.ru
Дубль в составе победителей оформил нападающий Иван Романов, также отличились Сергей Шумаков, Никита Михайлов, Трой Джозефс.
Единственную шайбу в составе гостей забросил Никита Михайлис.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Лада» (Тольятти) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)
Голы: Шумаков — 11 (бол., Минеев, Фисенко), 7:47 — 1:0. Михайлов — 2 (Куликов), 15:14 — 2:0. Романов — 9 (бол., Минеев, Шумаков), 17:16 — 3:0. Романов — 10, 20:17 — 4:0. Михайлис — 12, 26:48 — 4:1. Джозефс — 13 (Сафин, Росандич), 44:04 — 5:1Вратари: Трушков — Набоков (Судницин, 17:16)Броски: 28 (12+7+9) — 35 (6+16+13)Штраф: 4 — 6
«Металлург» остался лидером «Востока» с 59 очками. «Лада» сейчас четвертая, но отстает всего на четыре очка.