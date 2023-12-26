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    Гретцки вспомнил, как отказался от 25% акций «Ванкувера» во время своей карьеры

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Ванкувер Кэнакс
    Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки вспомнил, как во время своей карьеры отказался от 25% акций «Ванкувер Кэнакс».

    Уэйн Гретцки
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    Уэйн Гретцки

    «Со мной связался Нельсон Скалбания, который собирался купить "Ванкувер Кэнакс". Он позвонил мне в 7 утра после того, как я выиграл Кубок Стэнли в составе "Эдмонтон Ойлерз". Он предложил мне 25 процентов команды и $ 3 млн в год.

    Тогда я был лучшим игроком НХЛ с доходом в $ 800 тысяч в год. Я ответил ему: "Я люблю тебя — но мне это не подойдёт!". 25 процентов… Насколько я был глуп?!» — заявил Гретцки в подкасте Spittin Chiclets.

    Действующий обладателем Кубка Стэнли является «Вегас».

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