Наставник «Тампы-Бэй» Купер прокомментировал победу над «Вашингтоном»

Наставник «Тампа-Бэй» Джон Купер высказался о победе команды над «Вашингтоном» (2:1 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Второй раз подряд мы играем в упорном матче, мы вырвали победу в концовке предыдущей игры с "Вегасом" (5:4). Мы ещё не играли с "Вашингтоном" в этом году, и они являются действительно хорошей командой. Итак, за последнее время мы обыграли парочку хороших команд.

Их трудно обыграть. Так что было хорошо забить быстрый гол, две команды играли довольно плотно, и логично, что матч закончился серией буллитов. В этом году мы не слишком хорошо играем в дополнительное время, но сегодня мы оказались на победной стороне», — цитирует Купера пресс-служба клуба.

«Тампа» поднялась на восьмое место турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 39 очков.