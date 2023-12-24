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    Наставник «Тампы-Бэй» Купер прокомментировал победу над «Вашингтоном»

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    Наставник «Тампа-Бэй» Джон Купер высказался о победе команды над «Вашингтоном» (2:1 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.

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    «Второй раз подряд мы играем в упорном матче, мы вырвали победу в концовке предыдущей игры с "Вегасом" (5:4). Мы ещё не играли с "Вашингтоном" в этом году, и они являются действительно хорошей командой. Итак, за последнее время мы обыграли парочку хороших команд.

    Их трудно обыграть. Так что было хорошо забить быстрый гол, две команды играли довольно плотно, и логично, что матч закончился серией буллитов. В этом году мы не слишком хорошо играем в дополнительное время, но сегодня мы оказались на победной стороне», — цитирует Купера пресс-служба клуба.

    «Тампа» поднялась на восьмое место турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 39 очков.

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