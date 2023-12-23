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    Хайруллин: Игроки «Торпедо», мне кажется, порой любят красиво падать

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Торпедо
    Нападающий СКА Марат Хайруллин высказался о поражении петербургской команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (1:3).

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    «Хорошо играли, вели игру, а потом заработали ненужные удаления, в результате которых "Торпедо" забило гол. Много сил потратили при игре в меньшинстве, и в третьем периоде уже не хватило свежести на финальный натиск. Игроки соперника, мне кажется, порой любят красиво падать. В некоторых моментах не было ничего такого — нужно играть до конца.

    Хоккей мужской вид спорта. Моментов было много — нужно было забивать. Но и вратарь "Торпедо" сегодня сыграл надёжно, во многих моментах выручил. Любая победная серия когда-то заканчивается, значит, сейчас начнём новую. Почему во всех трёх играх с нами "Торпедо" набирает очки? Они растут, добавляют.

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    • Можно сказать, что мы играем с равным соперником. Но самое важное то, что будет весной. Мне в первой половине чемпионата не хватало немного фарта, а сейчас играю так же, как и играл, но удача пришла и начал набирать свои очки», — приводит слова Хайруллина пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

    После поражения от «Торпедо» СКА занимает 5-е место в таблице Западной конференции с 55-ю очками в активе. В следующем матче армейцы из Санкт-Петербурга сыграют с московским «Динамо» 25-го декабря.

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