Болякин: Ребята начали понимать те требования, которые выдвигает тренерский штаб

Исполняющий обязанности главного тренераподвёл итоги домашней встречи регулярного чемпионата КХЛ с(3:2 ОТ).

«В принципе, хорошая боевая игра была. Всех наших болельщиков с победой, наши болельщики заждались. Была у нас не плохая выездная серия по содержанию. Ребята начали понимать те требования, которые выдвигает тренерский штаб. Сегодня некоторые игроки выпали. Пришлось вносить корректировки в конце. Не совсем убедительно они выглядели. Сейчас есть время восстановиться, и будем готовиться на домашние игры с "Авангардом" и "Трактором".

С чем связано то, что "Барыс" вторую игру подряд пропускает на первой минуте? Это связано с игровой дисциплиной. В Нижнекамске сделали акцент на том, что они играют в гибридные пробросы. Нарисовали схемы, как должен играть страхующий защитник. Но, к сожалению, нас не услышали. Сегодня мы тоже сделали акцент.

Видимо, в следующей игре мы просто поменяем сочетания, другие люди будут выходить. Для нас это определённый опыт», — приводит слова Болякина пресс-служба «Барыса» на официальном сайте клуба.

После этого матча «Барыс» занимает последнее 12-е место в таблице Востока с 33 очками в активе. «Сочи» — на 10-й позиции Запада с тем же количеством баллов.