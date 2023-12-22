«Куньлунь» — «Трактор»: счет матча 2:5, обзор голов

Антон Бурдасов Фото: globallookpress.com
В составе челябинцев дублем отметился форвард Антон Бурдасов, а по голу записали на свой счет Максим Шабанов, Семён Дер-Аргучинцев и Данил Юртайкин.
У «Куньлуня» шайбы забросили Кайл Вуд и Люк Локхарт.
КХЛ. Регулярный чемпионат.
«Куньлунь» — «Трактор» 2:5 (2:1, 0:2, 0:2).
Голы: Вуд — 6 (Кэмпбелл, Фу), 08:35 — 1:0. Локхарт — 9 (Вонг), 15:08 — 2:0. Шабанов — 17 (Юртайкин), 17:09 — 2:1. Дер-Аргучинцев — 12 (бол. Кравцов, Бурдасов), 27:28 — 2:2. Бурдасов — 11 (бол. Яруллин, Кравцов), 35:46 — 2:3. Юртайкин — 5, 42:22 — 2:4. Бурдасов — 12 (бол. Яруллин, Сошников), 59:53 — 2:5Вратари: Джурусик 00:00 — 42:22 (Смит 42:22 — 60:00) — ФукалеБроски: 35 (11+5+19) — 29 (9+13+7)Штраф: 10 — 10
После этого матча «Трактор» занимает 5-е место в таблице Востока с 50-ю очками в активе. «Куньлунь» — на 9-й позиции (35 баллов).