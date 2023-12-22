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    Разин о победе «Металлурга»: Два очка есть два очка

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Амур
    Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о непростой победе команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (4:3 ОТ).

    Андрей Разин
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    Андрей Разин

    «Предполагалось, что будет такая тяжёлая игра, мы много отдыхали, потом много работали. Немного выбились из игрового ритма, хотя, в принципе, играли неплохо и те голы, которые пропускали, можно сказать, сами себе их привозили.

    Дальше, думаю, из-под нагрузок будем выходить, поэтому ребятам будет полегче. Лучше такая победа, чем последняя игра с Нижним Новгородом, когда доминировали, играли хорошо, но очков нам за это не дали. Сегодня два очка есть два очка, поэтому всех с победой», — приводит слова Разина пресс-служба магнитогорского клуба.

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    • После победы над «Амуром» «Металлург» занимает 1-е место в таблице Востока с 57-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Разина сыграют с «Авангардом» 24-го декабря.

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