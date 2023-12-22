Разин о победе «Металлурга»: Два очка есть два очка

Главный тренервысказался о непростой победе команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(4:3 ОТ).

«Предполагалось, что будет такая тяжёлая игра, мы много отдыхали, потом много работали. Немного выбились из игрового ритма, хотя, в принципе, играли неплохо и те голы, которые пропускали, можно сказать, сами себе их привозили.

Дальше, думаю, из-под нагрузок будем выходить, поэтому ребятам будет полегче. Лучше такая победа, чем последняя игра с Нижним Новгородом, когда доминировали, играли хорошо, но очков нам за это не дали. Сегодня два очка есть два очка, поэтому всех с победой», — приводит слова Разина пресс-служба магнитогорского клуба.

После победы над «Амуром» «Металлург» занимает 1-е место в таблице Востока с 57-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Разина сыграют с «Авангардом» 24-го декабря.