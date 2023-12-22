«Металлург» — «Амур»: счет матча 4:3 ОТ, обзор голов

«Металлург» Фото: globallookpress.com
В составе магнитки заброшенными шайбами отметились Люк Джонсон, который оформил дубль, и Роман Канцеров. За хабаровчан забивали Станислав Бочаров, Евгений Грачев и Ефим Гуркин.
В овертайме победу хозяевам принёс Робин Пресс.
КХЛ
«Металлург» — «Амур» — 4:3 ОТ (1:0, 2:1, 0:2, 1:0)
Голы: Джонсон — 8 (Кошелев), 2:22 — 1:0. Бочаров — 8 (Коршков, Спиценко), 24:17 — 1:1. Джонсон — 9 (Гребенкин, Дронов), 25:59 — 2:1. Канцеров — 5 (Акользин), 36:26 — 3:1. Грачев — 8 (Бочаров, Хохлачев), 47:01 — 3:2. Гуркин — 3 (Бочаров, Барулин), 59:14 — 3:3. Пресс — 5 (Гребенкин, Канцеров), 64:45 — 4:3Вратари: Набоков — Бобков (59:12 — 59:14)Штраф: 6 — 4Броски: 29 (9+12+7+1) — 42 (13+14+12+3)
После этого матча «Металлург» поднялся на 1-2-е места в таблице Восточной конференции (57 очков), «Амур» остался на 9-й позиции на Востоке (41 балл).