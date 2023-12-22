ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Флорентино ПересСуперлига возвращается? Проект, который УЕФА надеялся похоронить до Рождества, был снова открыт
  • 09:48
    • «Оклахома» выиграла у «Клипперс», «Лейкерс» уступили «Миннесоте»
  • 08:48
    • Каземиро получил предложение из Саудовской Аравии
  • 08:23
    • Головин вошел в команду лучших игроков первой части чемпионата Франции
  • 08:12
    • «Барселона» проиграла мексиканской «Америке»
    Все новости спорта

    Овечкин: Надеюсь, дальше буду забивать больше

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Вашингтон Кэпиталз НХЛ
    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Коламбусом» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

    Александр Овечкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Овечкин

    Овечкин забросил победную шайбу в овертайме и прервал 14-матчевую безголевую серию.

    «Не думаю, что мы играли по-другому. "Вашингтон" хорошо перемещал шайбу, держал ее и находил подборы.

    Нам нужна уверенность, вы видите, что у нас есть броски, мы забили два важных гола, после которых я сказал, что это послание для нас по тому, как надо играть. Мы собираемся продолжать в том же духе. Прошло много времени. Нужно просто принять это и двигаться дальше. Мы боролись, но не были достаточно резкими. Плохо владели шайбой.

  • Сможет ли Овечкин вернуться в погоню за рекордом по голам в НХЛ? И почему Брюс Будро верит, что сможет?
  • Способен ли форвард «Кэпиталз» превзойти Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ?
  • 17/12/2023

    • Моя шайба? Были хорошие шансы и до этого, но порой нужно просто продолжать давить и упорствовать. Рад, что получилось забросить. Надеюсь, что дальше буду забивать больше», — приводит слова 38-летнего россиянина пресс-служба НХЛ.

    Овечкин набрал 20 (6+14) очков в 30 матчах текущего сезона НХЛ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» уверенно выиграет финал клубного чемпионата мира
  • «Манчестер Сити» — «Флуминенсе». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Гости не будут мальчиками для битья в этой встрече
  • «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • У «Милана» не возникнет проблем в матче с аутсайдером Серии А
  • «Салернитана» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.10
  • Экспресс дня 22 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Флуминенсе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Салернитана — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Эмполи — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Рома — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие