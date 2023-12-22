Овечкин: Надеюсь, дальше буду забивать больше

Нападающий «Вашингтона»прокомментировал победу над «Коламбусом» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

Овечкин забросил победную шайбу в овертайме и прервал 14-матчевую безголевую серию.

«Не думаю, что мы играли по-другому. "Вашингтон" хорошо перемещал шайбу, держал ее и находил подборы.

Нам нужна уверенность, вы видите, что у нас есть броски, мы забили два важных гола, после которых я сказал, что это послание для нас по тому, как надо играть. Мы собираемся продолжать в том же духе. Прошло много времени. Нужно просто принять это и двигаться дальше. Мы боролись, но не были достаточно резкими. Плохо владели шайбой.

Моя шайба? Были хорошие шансы и до этого, но порой нужно просто продолжать давить и упорствовать. Рад, что получилось забросить. Надеюсь, что дальше буду забивать больше», — приводит слова 38-летнего россиянина пресс-служба НХЛ.

Овечкин набрал 20 (6+14) очков в 30 матчах текущего сезона НХЛ.