ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Суперлига вернуласьОт плохого к худшему. Идея Суперлиги не умрет, пока футбольная система сломана
  • 22:18
    • СКА взял верх в матче с ЦСКА
  • 21:42
    • «Локомотив» сломил сопротивление «Витязя»
  • 20:41
    • «Лада» разобралась с «Сибирью»
    Все новости спорта

    «Локомотив» сломил сопротивление «Витязя»

    «Локомотив» — «Витязь»: счет матча 5:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Витязь
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» дома одержал победу над «Витязем» со счетом 5:2.

    «Локомотив»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Локомотив»

    За хозяев дубль на счету Артур Каюмов, а также по голу в активе Рушана Рафикова, Максима Березкина и Александра Полунина. В составе гостей забили Владислав Цицюра и Владислав Кара.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Витязь» (Московская область) — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
    Голы: Цицюра — 5 (мен., Яремчук, Тимашов), 18:52 — 0:1. Рафиков — 5 (бол., Никулин, Лихачев), 19:17 — 1:1. Кара — 4 (Воробьев, Цицюра), 25:48 — 1:2. Березкин — 5 (Сергеев, Каюмов), 35:24 — 2:2. Каюмов — 9 (Березкин), 42:34 — 3:2. Полунин — 7 (бол., Никулин), 56:16 — 4:2. Каюмов — 10 (п.в.), 59:36 — 5:2Вратари: Исаев — Дорожко (57:08 — 59:36)Штраф: 4 — 10Броски: 53 (27+17+9) — 19 (5+6+8)

    «Локомотив» (55 очков) после 40 матчей занимает третье место в Западной конференции. «Северсталь» (31) после 42 игр замыкает таблицу «Запада».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» легко разберется с «Алавесом»
  • «Алавес» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Манчестер Сити» уверенно выиграет финал клубного чемпионата мира
  • «Манчестер Сити» — «Флуминенсе». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • У «Милана» не возникнет проблем в матче с аутсайдером Серии А
  • «Салернитана» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.32
  • Экспресс дня 21 декабря
  • Сегодня в 23:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Алавес — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Флуминенсе
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Салернитана — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Эмполи — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Аль-Ахли Каир — Урава Ред Даймондс
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Виннипег — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие