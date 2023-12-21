«Локомотив» — «Витязь»: счет матча 5:2, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛдома одержал победу надсо счетом 5:2.

За хозяев дубль на счету Артур Каюмов, а также по голу в активе Рушана Рафикова, Максима Березкина и Александра Полунина. В составе гостей забили Владислав Цицюра и Владислав Кара.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Локомотив» (Ярославль) — «Витязь» (Московская область) — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) Голы: Цицюра — 5 (мен., Яремчук, Тимашов), 18:52 — 0:1. Рафиков — 5 (бол., Никулин, Лихачев), 19:17 — 1:1. Кара — 4 (Воробьев, Цицюра), 25:48 — 1:2. Березкин — 5 (Сергеев, Каюмов), 35:24 — 2:2. Каюмов — 9 (Березкин), 42:34 — 3:2. Полунин — 7 (бол., Никулин), 56:16 — 4:2. Каюмов — 10 (п.в.), 59:36 — 5:2Вратари: Исаев — Дорожко (57:08 — 59:36)Штраф: 4 — 10Броски: 53 (27+17+9) — 19 (5+6+8)

«Локомотив» (55 очков) после 40 матчей занимает третье место в Западной конференции. «Северсталь» (31) после 42 игр замыкает таблицу «Запада».