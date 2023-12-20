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    Плющев: Не надо запрещать хоккеистам уезжать в другие лиги

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    Известный тренер Владимир Плющев высказался по поводу возможного запрета российским хоккеистам выступать в зарубежных лигах.

    Владимир Плющев
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    Владимир Плющев

    «Запрещать ничего не надо. Всегда найдутся лазейки, чтобы обойти ограничения. Зачастую спортсмены просто отправляются жить вместе с семьей в другие страны.

    Получается, родители уедут, а ребенка вынудят остаться на Родине? Помимо прочего, многие везут детей из провинции в Москву или Санкт-Петербург. Ребята меняют привычный уклад, и многие теряются. Есть и другие нюансы. В США и Канаде никто не обещает золотые горы.

    Надо учитывать и отношение к нам там. В целом считаю: кто хочет уехать, пусть делает это. Не стоит разводить панику из-за нескольких человек.

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    • Зачастую приходится менять дислокацию по субъективным причинам: что-то не нравится или не дают играть, как, например, в "Куньлуне" сейчас. Там работают специалисты из Прибалтики, которые просто не ставят отечественных атлетов в состав, зато выпускают своих смешных.

    По моей информации, главный тренер латыш Виктор Игнатьев не говорит в команде на русском языке, хотя имеет корни из нашей страны. Рано или поздно в руководстве клуба поймут, что надо делать ставку на других людей», — приводит слова Плющева RT.

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