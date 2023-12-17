Ротенберг: Было важно сегодня вернуть победные традиции

Главный тренер сборной «Россия 25»после победы над национальной командой Казахстана (5:2) рассказал о важности победы на Кубке Первого канала.

«Третья игра за четыре дня, непросто было сегодня. Соперник первый период выглядел посвежее. Нам пришлось серьёзно поработать, в перерыве пообщались с командой. Молодцы, хорошо отреагировали, понимали всю ответственность, понимали, что вся страна смотрит и давно не выигрывали на уровне сборных команд. Было важно сегодня вернуть победные традиции. Огромная благодарность каждому клубу — "Ак Барсу", ЦСКА, "Торпедо", "Северстали", магнитогорскому "Металлургу", всем другим клубам, которые делегировали игроков на этот важнейший турнир. Ребята приехали с огромным желанием», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

Сборная России 25 выиграла все три своих матча.