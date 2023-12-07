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    «Спартак» одержал волевую победу над «Сочи»

    «Спартак» — «Сочи»: счет матча 4:3, обзор голов

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    Московский «Спартак» победил «Сочи» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    На седьмой минуте счет открыл защитник гостей Данила Галенюк.

    «Спартак» сравнял счет только в середине второго периода. Это сделал Павел Порядин.

    На 32-й минуте Амир Гараев реализовал большинство и снова вывел «Сочи» вперед.

    «Спартак» отыгрался в середине третьего периода благодаря Джоуи Кину.

    На 56-й минуте он впервые вышел в матче вперед после гола Александра Беляева, а уже на исходе основного времени Андрей Локтионов забил в пустые ворота.

    Но «Сочи» не сдался и смог ответить шайбой Даниила Авершина.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Сочи» (Сочи) — 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)
    Голы: Галенюк — 4 (Чебыкин, Авершин), 7:00 — 0:1. Порядин — 18 (Голдобин), 29:20 — 1:1. Гараев — 8 (бол., Рассказов, Мачулин), 31:46 — 1:2. Кин — 3 (Талалуев, Рубцов), 49:36 — 2:2. Беляев — 6 (Вишневский), 55:32 — 3:2. Локтионов — 8 (п.в., Зайцев), 58:10 — 4:2. Авершин — 2 (Чебыкин, Мачулин), 59:15 — 4:3Вратари: Николаев (Кареев, 2:00, Николаев, 3:21) — Бердин (57:38 — 58:10, 58:33 — 59:23)Броски: 37 (5+13+19) — 21 (10+2+9)Штраф: 8 — 12

    «Спартак» остался лидером на «Западе» с 56 очками. «Сочи» (32) — десятый.

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