Кузнецов: Хочется и голы забивать, и передачи отдавать, и матчи выигрывать

Нападающийрассказал о том, что имеет мотивацию приносить пользу команде.

«Хочется и голы забивать, и передачи отдавать, и матчи выигрывать. Но бывают иногда моменты, когда не получается. Нужно преодолеть этот период.

Думаю, что будет в этом сезоне отрезок, когда на протяжении пяти-шести игр подряд пойдут очки и голы — и после этого всё наладится. Просто нужно ждать этого момента, надеяться и работать над тем, чтобы он наступил. И когда моменты придут — использовать их.

Почему пока не выходит? Если бы я знал, то уже решил бы эту проблему», — сказал Кузнецов СЭ.

В 19-и матчах нынешнего сезона форвард забил 4 гола и сделал 5 голевых передач. Последний матч против «Аризоны» (0:6) Кузнецов пропустил по решению тренерского штаба.