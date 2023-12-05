НХЛ. «Аризона» разгромила «Вашингтон», «Тампа» выиграла у «Далласа», «Вегас» уступил «Сент-Луису»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.
«Тампа-Бэй» — «Даллас» — 4:0
Вратарь «Тампы»
Андрей Василевский не пропустил ни одной шайбы, отразив все 25 бросков соперника. Россиянин оформил первый шатаут после травмы.
Лидер «Лайтнинг»
Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей. Российский нападающий, в активе которого уже 42 (16+26) очка, единолично возглавляет список лучших бомбардиров текущей «регулярки».
Кучеров набрал очки в десятом матче подряд и повторил рекорд клуба по этому показателю.
«Тампа» прервала серию из четырех поражений.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Даллас» — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
Голы: Кучеров — 16 (Сергачев, Стэмкос), 7:47 — 1:0. Чирелли — 4 (Чернак, Кучеров), 18:21 — 2:0. Гленденинг — 4, 43:05 — 3:0. Чирелли — 5, 52:12 — 4:0 Вратари: Василевский — Эттингер Штраф: 4 — 4 Броски: 23 (11+4+8) — 25 (10+10+5)
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«Тампа-Бэй» — «Даллас» — 4:0
«Филадельфия» — «Питтсбург» — 2:1 ОТ
Одним из лучших в этой игре был вратарь «Филадельфии»
Картер Харт, отразивший 31 из 32 бросков.
Лидер «Питтсбурга»
Сидни Кросби забросил 15-ю шайбу в сезоне.
«Питтсбург» проиграл три из четырех последних матчей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Питтсбург» — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Кросби — 15 (Гюнцель, Раст), 19:14 — 0:1. Форстер — 4 (Конекны, Ристолайнен), 29:46 — 1:1. Кутюрье — 6 (Конекны, Санхейм), 63:55 — 2:1 Вратари: Харт — Неделькович Штраф: 6 — 2 Броски: 33 (8+14+7+4) — 32 (14+11+5+2)
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«Филадельфия» — «Питтсбург» — 2:1 ОТ
«Виннипег» — «Каролина» — 2:1
Голкипер «Виннипега»
Лоран Броссуа отразил 41 из 42 бросков «Каролины».
Нападающий «Джетс»
Кайл Коннор отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Каролина» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы: Коннор — 15 (Элерс, Шайфли), 16:58 — 1:0. Элерс — 7 (Шайфли, Коннор), 31:39 — 2:0. Нечас — 7 (Ноесен, Чатфилд), 39:09 — 2:1 Вратари: Броссуа — Раанта (58:01) Штраф: 6 — 2 Броски: 22 (3+13+6) — 43 (15+14+14)
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«Виннипег» — «Каролина» — 2:1
«Монреаль» — «Сиэтл» — 4:2
«Сиэтл» проиграл пятый матч подряд.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Сиэтл» — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
Голы: Монахэн — 7 (Андерсон, Эванс), 4:03 — 1:0. Пирсон — 4 (Галлахер, Дворак), 23:12 — 2:0. Монахэн — 8 (бол., Сузуки, Кофилд), 26:58 — 3:0. Маккэн — 12 (Данн, Ларссон), 34:05 — 3:1. Данн — 4 (бол., Толванен, Бенайерс), 44:49 — 3:2. Андерсон — 1, 59:28 — 4:2 Вратари: Монтембо — Грубауэр (58:29 — 59:28) Штраф: 4 — 2 Броски: 30 (10+10+10) — 34 (13+7+14)
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«Монреаль» — «Сиэтл» — 4:2
«Аризона» — «Вашингтон» — 6:0
Нападающий «Вашингтона»
Александр Овечкин не смог забить в седьмом матче подряд. Сейчас в активе 38-летнего россиянина 14 (5+9) очков в 22 матчах сезона.
Антирекорд Овечкина, установленный в 2017 году, составляет 10 матчей подряд без голов в рамках одного сезона.
Нападающий «Вашингтона»
Евгений Кузнецов пропустил матч с «Аризоной» по решению тренера.
«Аризона» продлила победную серию до пяти матчей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Вашингтон» — 6:0 (5:0, 1:0, 0:0)
Голы: Кули — 3 (бол., Келлер, Дурзи), 8:46 — 1:0. Карконе — 12 (Браун, Зукер), 10:02 — 2:0. Шмальц — 8 (бол., Келлер, Керфут), 14:15 — 3:0. Шмальц — 9 (Келлер, Кессельринг), 17:13 — 4:0. Зукер — 5 (Керфут), 18:39 — 5:0. Бьюгстад — 6 (мен., Керфут, Мозер), 36:54 — 6:0 Вратари: Ингрэм — Кемпер (Линдгрен, 14:15) Штраф: 10 — 10 Броски: 27 (10+9+8) — 26 (9+8+9)
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«Аризона» — «Вашингтон» — 6:0
«Вегас» — «Сент-Луис» — 1:2 ОТ
Нападающий «Сент-Луиса»
Павел Бучневич стал автором победного гола. Россиянин поразил ворота действующего чемпиона НХЛ на второй минуте овертаймеа.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Сент-Луис» — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
Голы: Торопченко — 5 (Парэйко, Сундквист), 19:39 — 0:1. Айкел — 11 (бол., Пьетранджело, Маршессо), 52:58 — 1:1. Бучневич — 9 (Томас, Парэйко), 60:38 — 1:2 Вратари: Томпсон — Биннингтон Штраф: 2 — 6 Броски: 34 (13+8+13+0) — 27 (9+8+9+1)
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«Вегас» — «Сент-Луис» — 1:2 ОТ