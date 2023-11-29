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    Разин: Хорошо, что вовремя очнулись и отыгрались

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Нефтехимик
    Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победный матч с «Нефтехимиком» (4:3 Б).

    Андрей Разин
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    Андрей Разин

    «Волевая победа. С одной стороны, это хорошо, но всё-таки, наверное, мы не настроились. Думали, соперник сам отдаст игру. Хорошо, что вовремя очнулись и отыгрались. Не согласен, что команда выключилась, когда пропустила голы во втором периоде. Первый гол — ошибка при позиционной атаке. До этого у нас был прекрасный момент. Второй гол — то же самое. Мы должны были забивать, но получили в обратку. Такие отрезки бывают», — приводит слова Разина пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

    Отметим, что эта победа стала для магнитогорского клуба 11-й подряд. Последний раз подопечные Андрея Разина проигрывали 29 октября в игре с «Ладой» (3:4).

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