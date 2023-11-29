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    Кравец: Мы ищем оптимальные сочетания, хочется, чтобы помощь была от всех

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    Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец оценил победный матч с подмосковным «Витязем» (4:1).

    Михаил Кравец
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    Михаил Кравец

    «Конечно, рады, что выиграли, нужная победа. Опять сложная игра, много моментов хороших создали, особенно в первом периоде, но удачно вратарь гостей отыграл. Затем "Витязь" играл на контратаках, не всегда у нас получалось их нейтрализовать. После пропущенной шайбы сразу ответили голом и хорошей игрой, и весь третий период мы отыграли в чужой зоне. Так что ребята молодцы, двигаемся дальше.

    Конечно, мы ищем оптимальные сочетания, хочется, чтобы помощь была от всех. В принципе, сегодня много получилось, думаю, что на следующий матч оставим те же звенья. Все паузы и выходные идут на пользу команде, и хорошо мы три дня поработали. Наконец-то потренировали большинство, меньшинство, многие другие моменты. Хорошо, что был такой перерыв у нас.

    Действительно, в Балашихе от "Витязя" было такое обидное и серьёзное поражение, поэтому мы сегодня настраивались вернуть должок. Плюс всегдашняя мотивация в домашних матчах — это наши любимые болельщики, 12 тысяч всегда ходит. Не играть дома будет некрасиво и неправильно», — цитирует Кравца «Чемпионат».

    «Авангард» после 35 матчей занимает второе место в Восточной конференции КХЛ. «Витязь» идет десятым на «Западе» после 37 игр.

    В следующем матче «Авангард» сыграет дома с «Нефтехимиком». «Витязь» отправится в гости к СКА. Обе встречи состоятся 1 декабря.

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