«Сибирь» — «Северсталь»: счет матча 1:2, обзор голов

«Северсталь» Фото: globallookpress.com
За гостей забили Кирилл Пилипенко и Руслан Абросимов, за хозяев — Энди Андреофф.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Северсталь» (Череповец) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Пилипенко — 20 (бол., Степанов, Аймурзин), 3:49 — 0:1. Андреофф — 9 (Михалев), 28:46 — 1:1. Абросимов — 7 (Лишка, Ярош), 46:32 — 1:2Вратари: Худобин (58:16 — 59:59) — ШостакШтраф: 10 — 6Броски: 37 (6+12+19) — 24 (10+6+8)
«Северсталь» после 36 матчей занимает седьмое место в Западной конференции КХЛ. «Сибирь» после 37 игр идет восьмой на «Востоке».