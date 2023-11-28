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    «Северсталь» победила «Сибирь»

    «Сибирь» — «Северсталь»: счет матча 1:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Сибирь
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» на выезде обыграла «Сибирь» со счетом 2:1.

    «Северсталь»
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    «Северсталь»

    За гостей забили Кирилл Пилипенко и Руслан Абросимов, за хозяев — Энди Андреофф.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Северсталь» (Череповец) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
    Голы: Пилипенко — 20 (бол., Степанов, Аймурзин), 3:49 — 0:1. Андреофф — 9 (Михалев), 28:46 — 1:1. Абросимов — 7 (Лишка, Ярош), 46:32 — 1:2Вратари: Худобин (58:16 — 59:59) — ШостакШтраф: 10 — 6Броски: 37 (6+12+19) — 24 (10+6+8)

    «Северсталь» после 36 матчей занимает седьмое место в Западной конференции КХЛ. «Сибирь» после 37 игр идет восьмой на «Востоке».

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