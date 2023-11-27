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    • «Локомотив» победил ЦСКА с минимальным преимуществом
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    «Локомотив» победил ЦСКА с минимальным преимуществом

    ЦСКА — «Локомотив»: счет матча 2:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Локомотив
    В матче регулярного чемпионата КХЛ ярославский «Локомотив» обыграл на выезде ЦСКА со счетом 3:2.

    Нападающий «Локомотива» Александр Полунин
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    Нападающий «Локомотива» Александр Полунин

    В первом периоде железнодорожники забросили две безответные шайбы в ворота Ивана Федотова. Они на счету Александра Полунина и Максима Березкина.

    ЦСКА нашел в себе силы сравнять счет во второй 20-минутке. Голы забросили Павел Карнаухов и Андрей Светлаков.

    «Локомотиву» снова удалось выйти вперед на 42-й минуте, когда Артур Каюмов смог реализовать большинство.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)
    Голы: Полунин — 6 (Красковский, Береглазов), 2:13 — 0:1. Березкин — 4 (Тесанов, Симашев), 14:27 — 0:2. Карнаухов — 9 (Плотников, Классон), 23:35 — 1:2. Светлаков — 3 (Дыбленко, Федотов), 30:26 — 2:2. Каюмов — 8 (Березкин, Сергеев), 41:03 — 2:3Вратари: Федотов (58:25) — ИсаевБроски: 22 (7+5+10) — 26 (8+12+6)Штраф: 6 — 4

    «Локомотив» сейчас находится на третьем месте в Западной конференции с 46 очками. ЦСКА (40) идет на шестой строчке.

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