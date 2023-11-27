ЦСКА — «Локомотив»: счет матча 2:3, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛ ярославскийобыграл на выездесо счетом 3:2.

В первом периоде железнодорожники забросили две безответные шайбы в ворота Ивана Федотова. Они на счету Александра Полунина и Максима Березкина.

ЦСКА нашел в себе силы сравнять счет во второй 20-минутке. Голы забросили Павел Карнаухов и Андрей Светлаков.

«Локомотиву» снова удалось выйти вперед на 42-й минуте, когда Артур Каюмов смог реализовать большинство.

КХЛ. Регулярный чемпионат ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 (0:2, 2:0, 0:1) Голы: Полунин — 6 (Красковский, Береглазов), 2:13 — 0:1. Березкин — 4 (Тесанов, Симашев), 14:27 — 0:2. Карнаухов — 9 (Плотников, Классон), 23:35 — 1:2. Светлаков — 3 (Дыбленко, Федотов), 30:26 — 2:2. Каюмов — 8 (Березкин, Сергеев), 41:03 — 2:3Вратари: Федотов (58:25) — ИсаевБроски: 22 (7+5+10) — 26 (8+12+6)Штраф: 6 — 4

«Локомотив» сейчас находится на третьем месте в Западной конференции с 46 очками. ЦСКА (40) идет на шестой строчке.