Мартемьянов о поражении «Амура»: Четыре пятых команды вышли неготовыми к игре

Главный тренервысказался о крупном поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(2:5).

«Два забитых нами гола в первом периоде при нашей не очень хорошей, не очень качественной игре расхолодили команду. Игровое задание не выполнялось, есть претензии к игрокам по подготовке к матчу, как они готовятся.

Я сегодня на площадке увидел игру тех людей, которые показывают другой хоккей, четыре пятых команды вышли неготовыми к игре. Возможно, такое расхолаживание получилось из-за двух голов и шести забитых в предыдущем матче. Соперник же вышел играть от ножа, очень правильно играли, они и добились победы.

Видимо, команда пропускает мимо ушей указания тренерского штаба. Или в одно ухо влетает, в другое вылетает. Подготовка к матчу — очень длительный и основательный процесс.

Если ты не подходишь к игровой подготовке основательно, ты выйдешь на поле и ничего не получится. Сегодня игра проходила под контролем команды "Сочи". Я бы вызвал игроков, которые удалялись сегодня и спросил, зачем они удалялись. Следствие какой-то нервозности, может, выразилось каким-то непонятным образом», — цитирует Мартемьянова пресс-служба КХЛ.

После поражения от «Сочи» «Амур» занимает 9-е место в таблице Востока с 34 очками в активе. В следующем матче хабаровчане сыграют с «Адмиралом» 28-го ноября.