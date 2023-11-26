ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шакур СтивенсонХэйни и Ломаченко легко побьют Стивенсона. Хайповый американец далеко не топ
  • 16:16
    • «Урал» одержал волевую победу над «Краснодаром» в матче РПЛ
  • 15:49
    • Стали известны стартовые составы на матч РПЛ «Рубин» — «Факел»
  • 14:22
    • «Оренбург» сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ
    Все новости спорта

    Мартемьянов о поражении «Амура»: Четыре пятых команды вышли неготовыми к игре

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Сочи
    Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов высказался о крупном поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (2:5).

    Андрей Мартемьянов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Мартемьянов

    «Два забитых нами гола в первом периоде при нашей не очень хорошей, не очень качественной игре расхолодили команду. Игровое задание не выполнялось, есть претензии к игрокам по подготовке к матчу, как они готовятся.

    Я сегодня на площадке увидел игру тех людей, которые показывают другой хоккей, четыре пятых команды вышли неготовыми к игре. Возможно, такое расхолаживание получилось из-за двух голов и шести забитых в предыдущем матче. Соперник же вышел играть от ножа, очень правильно играли, они и добились победы.

    Видимо, команда пропускает мимо ушей указания тренерского штаба. Или в одно ухо влетает, в другое вылетает. Подготовка к матчу — очень длительный и основательный процесс.

    Если ты не подходишь к игровой подготовке основательно, ты выйдешь на поле и ничего не получится. Сегодня игра проходила под контролем команды "Сочи". Я бы вызвал игроков, которые удалялись сегодня и спросил, зачем они удалялись. Следствие какой-то нервозности, может, выразилось каким-то непонятным образом», — цитирует Мартемьянова пресс-служба КХЛ.

  • «Металлург» Мг — лидер Востока, «Спартак» отдаляется от московского «Динамо», девять побед «Авангарда»
  • КХЛ 2023/24: обзор 11-й игровой недели
  • 20/11/2023

    • После поражения от «Сочи» «Амур» занимает 9-е место в таблице Востока с 34 очками в активе. В следующем матче хабаровчане сыграют с «Адмиралом» 28-го ноября.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Ювентус» и «Интер» определить сильнейшего?
  • «Ювентус» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
  • «Шпоры» будут сильнее бирмингемцев
  • «Тоттенхэм» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 2.54
    •
  • «Реал Сосьедад» снова обыграет «Севилью»?
  • «Реал Сосьедад» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.71
  • Экспресс дня 26 ноября
  • Сегодня в 20:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.54
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.23
  • Прогноз на матч Ростов — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кадис — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.04
  • Прогноз на матч Лион — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.42
  • Прогноз на матч Колорадо — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие