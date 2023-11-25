Игроки «Вашингтона» Оши и Алексеев получили травмы в матче с «Эдмонтоном»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛпринимал. Гости победили со счетом 5:0.

В начале второй 20-минутки травму получил форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши, который рухнул на лёд после столкновения с защитником «Эдмонтона» Маттиасом Экхольмом.

Нападающий «Кэпиталз» с трудом поднялся со льда и больше в матче участия не принимал. После игры стало известно, что на ближайший выезд Оши с командой не поедет.

Также в матче травму получил защитник «Вашингтона» Александр Алексеев.

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28 ноября «Вашингтон» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс». Встреча начнется в 6:30 мск.