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    Игроки «Вашингтона» Оши и Алексеев получили травмы в матче с «Эдмонтоном»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз Эдмонтон Ойлерз
    В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Гости победили со счетом 5:0.

    Ти Джей Оши
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    Ти Джей Оши

    В начале второй 20-минутки травму получил форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши, который рухнул на лёд после столкновения с защитником «Эдмонтона» Маттиасом Экхольмом.

    Нападающий «Кэпиталз» с трудом поднялся со льда и больше в матче участия не принимал. После игры стало известно, что на ближайший выезд Оши с командой не поедет.

    Также в матче травму получил защитник «Вашингтона» Александр Алексеев.

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