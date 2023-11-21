Козлов: Вышли в 7 защитников и 11 нападающих

Главный тренерпрокомментировал поражение от(2:3).

«Первый период не лучший с нашей стороны. Рваный, много удалений с двух сторон. Долго вкатывались. Ошибки допустили свои: гол за секунду до конца первого периода, пропустили в первой смене второго. Есть позитив, команда билась до конца и не сдавалась. Впереди у нас дома матч с "Авангардом". Мы делали выводы после прошлого матча. Это игра ошибок. У нас были выходы в ноль, моменты, но мы не могли забить.

В последних трёх матчах забросили всего пять шайб? Мы играли с командами, которые мало пропускают. "Ак Барс" мы обыграли с одним голом, но не пропустили. Играем по заданию, пока такая ситуация.

Перестановки в составе? Вышли в семь 7 и 11 нападающих. Хотели встряхнуть ребят после эмоционального дерби. На раскатке получил травму Науменков, его заменил Бирюков. Варлов давно не играл. Надо было дать эмоций команде.

"Салават" много пропускает похожих шайб, например, когда идёт пас во втором периоде из глубины вперёд, видим в этом проблему? Не вижу проблемы. Они хорошо исполнили и реализовали. Мы просто не разобрались, видели, как они убегают в контратаку, разбирали.

Ливо давно не забивает, последствия травмы? Он пришёл по ходу сезона, не было предсезонки. Ему тяжело в физическом плане. Травма была непростая, мы это понимали», — цитирует Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

«Нефтехимик» набрал 33 очка и идет 8-м в таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» (39) находится на 7-й позиции.