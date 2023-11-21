2-й таймХорватия — АрменияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бруно Петкович и Марио ПашаличХорватия — Армения. Онлайн
  • 21:58
    • «Динамо» разобралось с «Ак Барсом»
  • 21:52
    • «Локомотив» одолел «Спартак» в матче КХЛ
  • 20:07
    • Команды Месси и Роналду сыграют между собой в феврале
  • 19:23
    • «Авангард» в овертайме обыграл «Трактор»
  • 14:10
    • Дзагоев объявил о завершении карьеры
    Все новости спорта

    Козлов: Вышли в 7 защитников и 11 нападающих

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Салават Юлаев
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (2:3).

    Виктор Козлов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктор Козлов

    «Первый период не лучший с нашей стороны. Рваный, много удалений с двух сторон. Долго вкатывались. Ошибки допустили свои: гол за секунду до конца первого периода, пропустили в первой смене второго. Есть позитив, команда билась до конца и не сдавалась. Впереди у нас дома матч с "Авангардом". Мы делали выводы после прошлого матча. Это игра ошибок. У нас были выходы в ноль, моменты, но мы не могли забить.

    В последних трёх матчах забросили всего пять шайб? Мы играли с командами, которые мало пропускают. "Ак Барс" мы обыграли с одним голом, но не пропустили. Играем по заданию, пока такая ситуация.

    Перестановки в составе? Вышли в семь 7 и 11 нападающих. Хотели встряхнуть ребят после эмоционального дерби. На раскатке получил травму Науменков, его заменил Бирюков. Варлов давно не играл. Надо было дать эмоций команде.

    "Салават" много пропускает похожих шайб, например, когда идёт пас во втором периоде из глубины вперёд, видим в этом проблему? Не вижу проблемы. Они хорошо исполнили и реализовали. Мы просто не разобрались, видели, как они убегают в контратаку, разбирали.

    Ливо давно не забивает, последствия травмы? Он пришёл по ходу сезона, не было предсезонки. Ему тяжело в физическом плане. Травма была непростая, мы это понимали», — цитирует Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

    «Нефтехимик» набрал 33 очка и идет 8-м в таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» (39) находится на 7-й позиции.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Бразильцы дома могут взять верх над Аргентиной
  • Бразилия — Аргентина. Прогноз и ставки
  • 2.58
    •
  • Выиграет ли Румыния группу в борьбе со Швейцарией?
  • Румыния — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Польша не оставит шансов сборной Латвии?
  • Польша — Латвия. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.30
  • Экспресс дня 22 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Бразилия — Аргентина
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.73
  • Прогноз на матч Питтсбург — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Бунедкор — Металлург Бекабад
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Томлянович — Оз
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Гастон — Бранкаччо
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Куктош — Истиклол
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Пеллегрино
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Монне — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие