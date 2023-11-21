Худобин о переходе в «Сибирь»: Конечно, я доволен, все хорошо

Голкиперпрокомментировал свой переход из

«Я уже в Новосибирске. Конечно, я доволен, всё хорошо. В "Соколе" знали, что предстоит обмен, но в общий командный чат я ещё написать и попрощаться не успел.

С Александром Сёминым (президент "Сокола") мы хорошо общаемся, это рабочие моменты, все вопросы мы закрыли. Была договорённость, что если поступит предложение от клуба КХЛ, то меня отпустят», — сказал Худобин Чемпионату.

Нынешний сезон Худобин начал в «Соколе» из ВХЛ. За 11 матчей голкипер отразил 92.9% бросков при коэффициенте надежности 2.29.

В сезоне 2019/2020 Худобин в составе «Далласа» дошел до финала Кубка Стэнли. В том году голкипер стал лучшим вратарем в плей-офф НХЛ по проценту отраженных бросков.