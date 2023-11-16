Билялетдинов: Мы заставили противника ошибаться, хотя они много атаковали

Главный тренерпрокомментировал победу над(4:1).

«Мы сегодня сделали несколько хороших вещей, которые помогли в игре, которых не хватало. Потому и результат такой. Ребята заслуживали победы, они молодцы. И реализация, и правильная игра — мы заставили противника ошибаться, хотя они много атаковали. Но они допускали ошибки, на которых мы сыграли.

Сегодня на первое вбрасывание вышло звено Лукоянов — Кателевский — Дыняк? Они играют хорошо, достаточно стабильно. А первыми они вышли по другой причине, это в какой-то степени внутренняя кухня.

Игроки несколько раз говорили, что накануне была тяжёлая тренировка с баллонами, это было наказанием команды? Какое наказание? Какие баллоны? Газовые? Всё, что делается, делается для нормального состояния команды. Это наша кухня, так скажем. Мы знаем, что делаем. Иногда это получается, иногда нет. Но есть вещи для кого-то непонятные, возможно.

Вячеслав Войнов и Александр Радулов пропускали матч? По-моему, по поводу Радулова везде было написано сегодня, что он заболел. Войнов сегодня пропустил матч. Мы поставили молодого мальчика, который уже играл у нас и играл неплохо, потому решили его выпустить», — цитирует Билялетдинова сайт «Ак Барса».

После этой победы «Ак Барс» поднялся на четвертое место с 40 очками на «Востоке». «Динамо» (45) занимает вторую строчку на «Западе».