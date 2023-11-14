Кравец: Будем добавлять во всех компонентах

Главный тренероценил победу над(5:4) в домашнем матче.

«Шоу интересное получилось, весело для зрителей. Много голов, красивая, агрессивная игра. Мы знали, что Череповец очень достойно играет, что там много талантливых молодых ребят здорово действуют в пас, в короткие передачи и очень-очень быстрые. Но немножко не поверили наши парни в это, видимо, поэтому первый период получился не очень удачным. Но в конечном счёте завладели инициативой, в третьем периоде дожали соперника, но, к сожалению, пропустили вот этот гол за четыре секунды. Но всё бывает, все ошибаются, слава богу, что выиграли. Будем добавлять во всех компонентах.

Конечно, нужно улучшать нашу игру на точке вбрасывания. Сегодня проиграли в этом компоненте "Северстали", возможно, не хватило настроя, а где-то и мастерства. Будем работать. В завершении многочисленных контрвыпадов не хватило точности, где-то — хорошей передачи. Не всегда же забиваются "два в один". Важно, что были в принципе эти контратаки, голы придут», — цитирует Кравца «Чемпионат».

«Авангард» набрал 41 очко. Клуб идет вторым в турнирной таблице Восточной конференции.

«Северсталь» (31) потерпел третье поражение кряду и находится на 7-й строчке «Запада».