«Сочи» потерпел восьмое поражение подряд

«Витязь» празднует один из голов Фото: globallookpress.com
Шайбы в составе хозяев забрасывали Марат Хуснутдинов и Даниил Авершин.
За «Витязь» отличились Иван Воробьев, Скотт Уилсон, Иван Савчик.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» — «Витязь» (Московская область) — 2:3 (0:0, 2:3, 0:0)
Голы: Воробьев — 1 (Савчик, Воронков), 20:32 — 0:1. Хуснутдинов — 1 (Мичков, Тянулин), 23:52 — 1:1. Авершин — 1 (Сероух), 35:18 — 2:1. Уилсон — 1 (мен., Барак), 37:16 — 2:2. Савчик — 1 (мен., Ежов), 37:51 — 2:3Вратари: Бердин — ДорожкоБроски: 38 (18+9+11) — 29 (13+8+8)Штраф: 4 — 10
«Сочи» располагается на девятом месте на «Западе» с 26 очками. «Витязь» пока замыкает дивизион с 22 очками, но после назначения Дмитрия Рябыкина у команды наметился небольшой прогресс.