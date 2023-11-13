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    Кучеров — вторая звезда недели НХЛ по версии The Hockey News

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг
    Портал The Hockey News назвал свою версию тройки звезд недели в НХЛ.

    Никита Кучеров
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    Никита Кучеров

    Второй звездой стал форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Российский хоккеист набрал семь (4+3) очков — больше, чем у любого нападающего лиги.

    В текущем сезоне Кучеров принял участие в 14 матчах «Тампы», набрав 23 очка (11+12).

    Первой звездой недели признан форвард Кайл Коннор из «Виннипег Джетс». Он забил пять голов и сделал три передачи, набрав восемь очков за три игры. Третье место занял Вильям Нюландер из «Торонто Мэйпл Лифс». На его счету четыре гола и семь очков в четырех играх недели.

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