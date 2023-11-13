Кучеров — вторая звезда недели НХЛ по версии The Hockey News

Портал The Hockey News назвал свою версию тройки звезд недели в НХЛ.

Второй звездой стал форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Российский хоккеист набрал семь (4+3) очков — больше, чем у любого нападающего лиги.

В текущем сезоне Кучеров принял участие в 14 матчах «Тампы», набрав 23 очка (11+12).

Первой звездой недели признан форвард Кайл Коннор из «Виннипег Джетс». Он забил пять голов и сделал три передачи, набрав восемь очков за три игры. Третье место занял Вильям Нюландер из «Торонто Мэйпл Лифс». На его счету четыре гола и семь очков в четырех играх недели.