Овечкин: У нас много моментов, мы просто не можем забить

Нападающийвысказался о старте команды в новом сезоне НХЛ.

«Мы испытываем небольшие сложности, но, если посмотреть на все матчи, думаю, у нас было много шансов. Мы просто не могли поразить ворота соперника. Вот и всё.

Иногда ты не ждёшь, шайба рядом — и вдруг её уже нет. И ты такой: "Вот дерьмо, будет лучше, если я сделаю ещё один шаг или проеду подальше". Но я думаю, что это просто такой период времени.

Если вы спросите всех в раздевалке об очках, каждого игрока, не думаю, что кто-то скажет, что он сейчас счастлив. Как я уже сказал, у нас много моментов, мы просто не можем забить», — цитирует Овечкина пресс-служба «Вашингтона».