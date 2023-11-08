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    Овечкин: У нас много моментов, мы просто не можем забить

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о старте команды в новом сезоне НХЛ.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Мы испытываем небольшие сложности, но, если посмотреть на все матчи, думаю, у нас было много шансов. Мы просто не могли поразить ворота соперника. Вот и всё.

    Иногда ты не ждёшь, шайба рядом — и вдруг её уже нет. И ты такой: "Вот дерьмо, будет лучше, если я сделаю ещё один шаг или проеду подальше". Но я думаю, что это просто такой период времени.

    Если вы спросите всех в раздевалке об очках, каждого игрока, не думаю, что кто-то скажет, что он сейчас счастлив. Как я уже сказал, у нас много моментов, мы просто не можем забить», — цитирует Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

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