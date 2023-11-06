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    Жамнов: Ясно, что такие голы — это редкость, но сегодня он с нами произошел

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    Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался после победы во встрече со СКА (3:2).

    Алексей Жамнов
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    Алексей Жамнов

    «С чем связано, что реализовали только одно большинство? Чуть накопилась усталость, всё-таки домашняя серия, четыре тяжёлые игры. Принимали неправильные решения, наверное, это сказалось. Но спорт — такая непредсказуемая вещь, иногда что-то получается, иногда нет. Конечно, мы над этим компонентом постоянно работаем, будем улучшать. Понимаем, что большинство и меньшинство — это важная вещь.

    Победная шайба на последних секундах? Это не закономерность. Я всегда говорил, что игра идёт все 60 минут и всё может произойти. Ребята молодцы, играли до конца, старались выиграть. Последние минут 10 мы не играли на удержание, а играли, чтобы выиграть. И результат пришёл. Ясно, что такие голы — это редкость, но сегодня он с нами произошёл.

    Третья тройка сформировалась? Не могу сказать, мы ищем разные варианты. Ансель сейчас играет в центре, он даёт нам энергию, и когда играет с фланга. Но мы ещё учитываем, против кого играем, тут много нюансов. Эти два матча ребята провели неплохо, забили важные голы. Приятно, что они были на льду, когда забивали второй гол, но и забили решающий гол. Это вдвойне приятно.

    Решающий гол — это случайность или закономерность? Я вам не отвечу. Самое главное — выиграть вбрасывание и произвести бросок. Было вбрасывание, был бросок, по большому счёту вратарь броска не видел, его закрывал защитник.

    Настраивался ли уже на овертайм? Когда остаётся 5-10 секунд, в подсознании уже кажется, что сейчас будет овертайм. Но ясно, что доля чуда у тебя в голове всегда присутствует. Честно, не отвечу, было ли в подсознании у меня, что мы можем забить или нет. Всё упирается в выигранное вбрасывание. Это очень важный компонент, выигрывая вбрасывание, ты контролируешь игру. Это серьёзный момент», — цитирует Жамнова «Чемпионат».

    «Спартак» занимает второе место в Западной конференции КХЛ. СКА идет восьмым.

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