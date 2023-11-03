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    Варламов о втором подряд матче на ноль: Не могу в это поверить

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Нью-Йорк Айлендерс Вашингтон Кэпиталз НХЛ
    Вратарь «Нью‑Йорк Айлендерс» Семен Варламов поделился эмоциями после победы над «Вашингтоном Кэпиталз» (3:0).

    Семен Варламов
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    Семен Варламов

    Варламов не пропустил ни одной шайбы во втором подряд матче регулярного чемпионата НХЛ.

    «Я очень доволен. Я не могу в это поверить. Сейчас я хорошо чувствую себя в воротах. Я сыграл всего три игры, но это только начало.

    Это долгий, долгий сезон. Мне просто нужно продолжать играть хорошо», — приводит слова российского голкипера официальный сайт НХЛ.

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    • Варламов стал третьим российским вратарем с 40+ матчами на ноль в НХЛ. По этому показателю среди россиянин он уступает только Евгению Набокову (59 шатаутов в 697 матчах) и Николаю Хабибулину (46 в 799).

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