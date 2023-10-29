Варламов: Я доволен своей игрой в матче с «Коламбусом»

Голкипер «Айлендерс»отреагировал на победу над «Коламбусом» (2:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Российский вратарь в этой встрече совершил 34 сейва.

«В концовке матча было нервно, у соперника было два отличных момента, но я рад, что ребята выручили меня, когда шайба была у линии ворот. Не хотелось бы пропустить в концовке. Когда нужно было блокировать броски, ребята это делали. Я очень доволен тем, как играла команда, и тем, как сыграл я», — приводит слова Варламова пресс-служба клуба.

35-летний россиянин оформил первый шатаут в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ.