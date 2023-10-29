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    Варламов: Я доволен своей игрой в матче с «Коламбусом»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нью-Йорк Айлендерс Коламбус Блю Джекетс
    Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отреагировал на победу над «Коламбусом» (2:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

    Семен Варламов
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    Семен Варламов

    Российский вратарь в этой встрече совершил 34 сейва.

    «В концовке матча было нервно, у соперника было два отличных момента, но я рад, что ребята выручили меня, когда шайба была у линии ворот. Не хотелось бы пропустить в концовке. Когда нужно было блокировать броски, ребята это делали. Я очень доволен тем, как играла команда, и тем, как сыграл я», — приводит слова Варламова пресс-служба клуба.

    35-летний россиянин оформил первый шатаут в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ.

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