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    Немировски: «Сибирь» допустила много ошибок, ЦСКА победил справедливо

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь ЦСКА
    Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски высказался о крупном поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (3:6).

    Дэвид Немировски
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    Дэвид Немировски

    «Все видели, что много брака, много отбрасывались, много неуверенности. Боялись играть с шайбой, отбрасывали. Не знаю, почему уверенность потерялась. Много ошибок. ЦСКА справедливо победил сегодня.

    ЦСКА в середине матча начал выигрывать много единоборств, а мы перестали верить в свои силы? Мало в тело играли. Даже если убрать пробросы, очень медленно думали, а соперник быстрый.

    Нужно двигать шайбой чуть-чуть пораньше и давать партнёрам чуть больше времени. Если игрок двигает быстрее, у него больше времени для принятия решения. А так задерживаемся, и соперник сразу садится на игрока. Мы медленно думали», — сказал Немировски Чемпионату.

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    • После поражения от ЦСКА «Сибирь» занимает 8-е место в таблице Востока с 25-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Немировски сыграют с «Витязем» 30-го октября.

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