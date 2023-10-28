Немировски: «Сибирь» допустила много ошибок, ЦСКА победил справедливо

Главный тренервысказался о крупном поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(3:6).

«Все видели, что много брака, много отбрасывались, много неуверенности. Боялись играть с шайбой, отбрасывали. Не знаю, почему уверенность потерялась. Много ошибок. ЦСКА справедливо победил сегодня.

ЦСКА в середине матча начал выигрывать много единоборств, а мы перестали верить в свои силы? Мало в тело играли. Даже если убрать пробросы, очень медленно думали, а соперник быстрый.

Нужно двигать шайбой чуть-чуть пораньше и давать партнёрам чуть больше времени. Если игрок двигает быстрее, у него больше времени для принятия решения. А так задерживаемся, и соперник сразу садится на игрока. Мы медленно думали», — сказал Немировски Чемпионату.

После поражения от ЦСКА «Сибирь» занимает 8-е место в таблице Востока с 25-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Немировски сыграют с «Витязем» 30-го октября.