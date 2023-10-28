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    ЦСКА победил «Сибирь», Окулов оформил дубль

    «Сибирь» — ЦСКА: счет матча 3:6, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь ЦСКА
    ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ встречался в гостях с «Сибирью». Московский клуб победил со счетом 6:3.

    «Сибирь»
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    «Сибирь»

    Стоит отметить, что «Сибирь» вела со счетом 2:0 к 15-й минуте первого периода, но ЦСКА одержал волевую победу.

    У победителей отличились Михаил Григоренко, Максим Соркин, Константин Окулов (дубль), Максим Мамин и Виталий Абрамов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — ЦСКА (Москва) — 3:6 (2:1, 0:2, 1:3)
    Голы: Бутузов — 7 (Гордеев), 7:00 — 1:0. Михеев — 2 (Бек), 14:52 — 2:0. Григоренко — 8 (Слепышев, Окулов), 17:19 — 2:1. Соркин — 8 (Нестеров, Мамин), 26:24 — 2:2. Окулов — 3 (Соркин, Нестеров), 35:12 — 2:3. Андреофф — 5 (Бек, Аланов), 53:00 — 3:3. Окулов — 4 (Плотников, Макаров), 55:50 — 3:4. Мамин — 3 (Григоренко, Соркин), 56:56 — 3:5. Абрамов — 7 (п.в., Слепышев), 58:44 — 3:6Вратари: Костин (57:23 — 58:44) — ГамзинШтраф: 2 — 4Броски: 24 (8+9+7) — 40 (16+17+7)

    ЦСКА сохранил 5-е место в таблице Западной конференции, набрав 28 очков.

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    «Сибирь» прервала свою четырехматчевую победную серию.

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