«Локомотив» — «Северсталь»: счет матча 4:3, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛ ярославскийбыл сильнее череповецкойсо счетом 4:3.

Шайбы в составе хозяев забрасывали Рушан Рафиков, Ярослав Лихачев, Павел Красковский, Максим Шалунов.

За «Северсталь» отметились Данил Аймурзин, Тимур Муханов, Михаил Тихонов.

Первые два периода «Локомотив» уверенно выиграл со счетом 4:1, но затем немного расслабился и позволил сопернику сократить преимущество.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Локомотив» (Ярославль) — «Северсталь» (Череповец) — 4:3 (2:0, 2:1, 0:2) Голы: Рафиков — 1 (Полунин), 2:25 — 1:0. Лихачев — 1 (бол., Чехович, Рафиков), 13:38 — 2:0. Аймурзин — 1 (Пилипенко), 27:01 — 2:1. Красковский — 1 (мен.), 29:15 — 3:1. Шалунов — 1, 39:53 — 4:1. Муханов — 1 (Жабреев, Лишка), 44:36 — 4:2. Тихонов — 1 (Пилипенко, Аймурзин), 51:54 — 4:3Вратари: Исаев — Шугаев (Шостак, 29:15, 59:33 — 59:49)Броски: 35 (14+14+7) — 18 (6+4+8)Штраф: 10 — 12

Следующий матч ярославцы проведут на своем льду против минского «Динамо», а «Северсталь» примет «Автомобилист».