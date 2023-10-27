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    «Локомотив» победил «Северсталь»

    «Локомотив» — «Северсталь»: счет матча 4:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Северсталь
    В матче регулярного чемпионата КХЛ ярославский «Локомотив» был сильнее череповецкой «Северстали» со счетом 4:3.

    Автор победной шайбы Максим Шалунов
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    Автор победной шайбы Максим Шалунов

    Шайбы в составе хозяев забрасывали Рушан Рафиков, Ярослав Лихачев, Павел Красковский, Максим Шалунов.

    За «Северсталь» отметились Данил Аймурзин, Тимур Муханов, Михаил Тихонов.

    Первые два периода «Локомотив» уверенно выиграл со счетом 4:1, но затем немного расслабился и позволил сопернику сократить преимущество.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Северсталь» (Череповец) — 4:3 (2:0, 2:1, 0:2)
    Голы: Рафиков — 1 (Полунин), 2:25 — 1:0. Лихачев — 1 (бол., Чехович, Рафиков), 13:38 — 2:0. Аймурзин — 1 (Пилипенко), 27:01 — 2:1. Красковский — 1 (мен.), 29:15 — 3:1. Шалунов — 1, 39:53 — 4:1. Муханов — 1 (Жабреев, Лишка), 44:36 — 4:2. Тихонов — 1 (Пилипенко, Аймурзин), 51:54 — 4:3Вратари: Исаев — Шугаев (Шостак, 29:15, 59:33 — 59:49)Броски: 35 (14+14+7) — 18 (6+4+8)Штраф: 10 — 12

    Следующий матч ярославцы проведут на своем льду против минского «Динамо», а «Северсталь» примет «Автомобилист».

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